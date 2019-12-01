Аваков о заявлении главы Госдумы РФ об угрозе потери областей: говорите чаще

Министр внутренних дел раскритиковал Вячеслава Володина, который пригрозил Украине "выходом областей" из ее состава.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина об угрозе «выхода» ряда областей из состава Украины.

Свое мнение по этому поводу Аваков написал у себя на странице в Facebook.

Читайте такжеАваков убежден, что боевая эффективность "Азова" – истинная причина попыток остановить эгоГлава МВД Украины в ответ на слова о притеснениях русскоязычных в Украине подчеркнул, что на самом деле у нас множество русскоязычных украинских националистов, и он – один из них.

«От себя – господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления «русского мира». Нашим, тоже скажу – сторонникам всепрощения, приобретение электроэнергии, дешевого газа со скидкой и другим, которые твердят «мы один народ», – перечитывайте володиных», – написал Аваков.

По его словам, слова Володина можно расценить как «новое стекло для розовых очков» для сторонников дружбы с Россией.

Как сообщал УНИАН, Вячеслав Володин, комментируя закон об украинском языке, заявил, что если в Украине сохранится «национализм и притеснение малых народов», то из состава страны выйдут несколько областей.