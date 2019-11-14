Мужа Скороход уже задерживали по запросу России - ГПУ

В ГПУ утверждают, что муж народного депутата Скороход незаконно получил украинское гражданство, а вопрос его выдачи по запросу России будет решаться в прокуратуре Киева.

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что в августе прошлого года уже задерживали мужа народного депутата Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России, но суд его освободил из-под экстрадиционного ареста.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, "в ответ на многочисленные запросы СМИ в связи с высказыванием одного из народных депутатов Верховной Рады IХ созыва Генеральная прокуратура Украины считает необходимым разъяснить следующее. 14 ноября 2019 года Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделано заключение об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче".

В Генпрокуратуре утверждают, что ранее "данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений".

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9 августа 2018 года его уже задерживали на территории Киевской области. Его тогда до 8 ноября держали три месяца под стражей с целью экстрадиции, однако Новозаводской районный суд Чернигова изменил своим решением меру пресечения на домашний арест.

3 января 2019 года домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины.

Также в Генпрокуратуре выразили сомнение, законно ли муж Скороход получил украинский паспорт: "Решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой путем предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо обжаловало решение об отмене гражданства в судебном порядке".

Кроме того, в ГПУ утверждают, что последнее судебное решение от 7 ноября 2019 года о гражданстве было не в пользу задержанного: «Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано", а "11 ноября розыск правонарушителя возобновлен, в результате чего он был задержан".

Как сообщал УНИАН, член фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила о давлении на нее из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

С трибуны Верховной Рады она сказала: "Сегодня за мои политические предпочтения, за мои политические видения, за то, что я голосовала не так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько ... моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале".

Она утверждает, что основанием для задержания ее мужа якобы стал "запрос Российской Федерации с 2017 года".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход. Он сообщил, что Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт".

Позже Скороход опровергла утверждение Арахамия, что предлагала и давала деньги народным депутатам, и отметила, что подаст заявление в САП, ГБР, НАБУ.

На вопрос об уголовном деле в отношении ее мужа депутат ответила, что у него был большой бизнес в России, а потом его "отжали". "Для того, чтобы муж не мог вернуться, на него открыли уголовное дело, уголовное дело сфальсифицировано полностью", - подчеркнула Скороход.