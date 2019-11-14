Арахамия назвал фамилию "слуги народа", которая предлагала деньги коллегам

По словам Арахамии, Скороход обращалась к народным депутатам и "предлагала им денежную помощь".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп от СН Анна Скороход предлагала своим коллегам "денежную помощь".

Такое заявление из уст Арахамии прозвучало во время заседания Верховной Рады 14 ноября.

Читайте такжеАрахамия: нардепы вот "Слуги народа" готовы способствовать расследованию по якобы получению ими взятки

Так, Скороход на заседании парламента пожаловалась, что ее муж был задержан якобы из-за ее отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

"Сегодня за мои политические предпочтения, за мои политические видения, за то, что я голосовала не так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько... Моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале...", - сказала Скороход.

Она утверждает, что основанием для задержания ее мужа якобы стал "запрос Российской Федерации от 2017 года".

"До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки (речь идет о голосовании против поддержки законопроектов - УНИАН) следует задержание моего мужа", - сказала депутат.

Вместе с тем, выступая с трибуны, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход.

По его словам, Скороход находится в гражданском браке, и если "загуглить, то вы все поймете".

"Мы, как политическая партия, к этому не имеем никакого отношения. Мы сами сейчас не можем ничего сказать, потому что не знаем, в чем дело", - отметил он.

При этом Арахамия сообщил, что Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт".

Сейчас депутаты продолжают рассматривать проект госбюджета на 2020 год.

Напомним, ранее САП из-за распространенной в СМИ информации открыла уголовное производство по факту возможной коррупции среди народных депутатов. Расследовалось возможное получение взятки 11 народными депутатами, членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики. Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что депутаты фракции "Слуга народа", а именно члены финансового комитета, должны пройти детектор лжи. Политики полиграф прошли. Лидер фракции Давид Арахамия заявлял, что знает о "косвенных фактах" подкупа депутатов от "Слуги народа".