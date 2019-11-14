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Арахамия назвал фамилию "слуги народа", которая предлагала деньги коллегам

13:41, 14 ноября 2019
Политика
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Скороход пожаловалась на задержание мужа - Арахамия ей ответил / фото УНИАН

Такое заявление из уст Арахамии прозвучало во время заседания Верховной Рады 14 ноября.

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Так, Скороход на заседании парламента пожаловалась, что ее муж был задержан якобы из-за ее отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

"Сегодня за мои политические предпочтения, за мои политические видения, за то, что я голосовала не так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько... Моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале...", - сказала Скороход.

Она утверждает, что основанием для задержания ее мужа якобы стал "запрос Российской Федерации от 2017 года".

"До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки (речь идет о голосовании против поддержки законопроектов - УНИАН) следует задержание моего мужа", - сказала депутат.

Вместе с тем, выступая с трибуны, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход.

По его словам, Скороход находится в гражданском браке, и если "загуглить, то вы все поймете".

"Мы, как политическая партия, к этому не имеем никакого отношения. Мы сами сейчас не можем ничего сказать, потому что не знаем, в чем дело", - отметил он.

При этом Арахамия сообщил, что Скороход "обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт".

Сейчас депутаты продолжают рассматривать проект госбюджета на 2020 год.

Напомним, ранее САП из-за распространенной в СМИ информации открыла уголовное производство по факту возможной коррупции среди народных депутатов. Расследовалось возможное получение взятки 11 народными депутатами, членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики. Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что депутаты фракции "Слуга народа", а именно члены финансового комитета, должны пройти детектор лжи. Политики полиграф прошли. Лидер фракции Давид Арахамия заявлял, что знает о "косвенных фактах" подкупа депутатов от "Слуги народа".

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Теги: #Давид Арахамия