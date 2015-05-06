Президент Литвы: действие Минских договоренностей фактически прекращено

По словам Грибаускайте, ситуация в зоне конфликта меняется, но согласно данным НАТО, фактическое действие «Минских договоренностей» прекратилось, заявляет Европейская правда со ссылкой на Reuters

Генсек НАТО ранее заявлял о продолжающихся действиях России по дестабилизации ситуации в Украине.

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Как сообщалось, комитет Европарламента по иностранным делам утвердил резолюцию, согласно которой ЕС должен усилить санкции и рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оборонного вооружения.