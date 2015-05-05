Европарламент намерен усилить санкции против России
Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил проект резолюции по активизации санкций ЕС против России.
Об этом передает Радио Свобода.
«Если Россия будет продолжать дестабилизацию ситуации в Донбассе, и не откажется от аннексии Крыма, ЕС должен активизировать санкции против нее и рассмотреть возможность предоставления Украине оборонительного оружия и другой военной помощи», – говорится в документе.
«Возвращение Крыма является очень важным для долгосрочного сотрудничества Евросоюза с Россией», – отмечается в проекте резолюции.
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Депутаты выразили озабоченность в связи с преследованием крымских татар на полуострове, которое началось после оккупации Крыма, а также из-за давления России на восточной границе ЕС.
Эта резолюция, которая является политическим заявлением, будет вынесена на голосование в Европарламенте на сессии в июне.