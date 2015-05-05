Европарламент намерен усилить санкции против России

Об этом передает Радио Свобода.

«Если Россия будет продолжать дестабилизацию ситуации в Донбассе, и не откажется от аннексии Крыма, ЕС должен активизировать санкции против нее и рассмотреть возможность предоставления Украине оборонительного оружия и другой военной помощи», – говорится в документе.

«Возвращение Крыма является очень важным для долгосрочного сотрудничества Евросоюза с Россией», – отмечается в проекте резолюции.

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Депутаты выразили озабоченность в связи с преследованием крымских татар на полуострове, которое началось после оккупации Крыма, а также из-за давления России на восточной границе ЕС.

Эта резолюция, которая является политическим заявлением, будет вынесена на голосование в Европарламенте на сессии в июне.