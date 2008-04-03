Ющенко считает присоединение к ПДЧ тестом для НАТО

Рассмотрение странами - членами НАТО вопроса о присоединении Украины к Плану действий по членству в Альянсе является тестом для самого НАТО, поскольку Украина свой выбор относительно евроатлантической интеграции уже сделала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Бухаресте заявил журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед началом неформальной беседы с главами государств и правительств стран - участниц Совета евроатлантического партнерства.

«То, что происходит сегодня, когда рассматривается вопрос присоединения Украины к ПДЧ – это не является вопросом выбора для Украины. Украина выбор свой сделала, для нас это является вопросом времени. Я убежден, что то, что сегодня происходит – это тест для самого Альянса, для наших партнеров в Альянсе, можем ли мы сегодня в рамках этого оборонного союза принимать незаангажированные решения», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что основным, фундаментальным принципом НАТО является принцип открытых дверей, и выразил уверенность, что со временем все нюансы, которые сейчас являются помехой присоединению Украины к ПДЧ, будут ликвидированы.

В.ЮЩЕНКО также убежден, что Украина пройдет все этапы интеграции в Альянс и станет его членом.