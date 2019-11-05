"Не надо называть это капитуляцией": генерал оценил провокацию с визитом Журавлева в Золотое

Генерал подчеркнул, что Российская Федерация представляет опасность для Украины даже в случае подписания мирного договора.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что с военной точки зрения визит депутата Госдумы России на неподконтрольную территорию Донбасса не имеет особого значения.

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"Это была провокация, но капитуляцией Украины и предательством это называть не надо", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, он расценивает этот факт "двояко". "С одной стороны, хорошо, что даже враг признает – Украина выполняет обязательства по разведению сил. Но, с другой стороны, в России этот факт расценили как доказательство того, что Украина сдала все".

Генерал убежден: на факт незаконного пересечения государственной границы Украины представителем власти РФ должны отреагировать соответствующие структуры в Украине, в частности, Министерство иностранных дел. "Но передергивание и спекуляция тут ни к чему", – отметил он.

В то же время Романенко подчеркнул, что Российская Федерация представляет опасность для Украины даже в случае подписания мирного договора, полного прекращения боевых действий и окончания войны. "Угроза есть и будет всегда, потому что на дворе война. И даже если она закончится, угроза останется, зная линию поведения государства, которое называется Российская Федерация, особенно ее отношение к Украине", – сказал он.

"Российская Федерация – это противник. Поэтому всегда нужно учитывать худший вариант его действий", – резюмировал он.