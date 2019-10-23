Арахамия утверждает, что располагает "косвенными фактами" подкупа депутатов "Слуги народа"

Дубинский написал, что вместе с ним детектор лжи проходить Арахамия.

Лидер фракции Давид Арахамия заявил, что знает о "косвенных фактах" подкупа депутатов от "Слуги Народа".

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Об этом он написал в комментарии под постом нардепа Александра Дубинского в Facebook, где последний требует извинений.

"Не вижу причин извиняться, если имею косвенные факты подкупа отдельных членов комитета", - написал глава фракции СН, отметив, что к самому Дубинскому претензий не имеет.

Позже Дубинский написал, что вместе с ним детектор лжи будет проходить Арахамия: "Сообщаю, что со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20:00".

В комментарии "24 канала" Арахамия заявил, что якобы есть свидетельства очевидцев, которым предлагали взятку, но они отказались. Кроме того, по его словам, есть несколько косвенных доказательств в виде фотографий одной из встреч с организатором коррупционной схемы.

"Мы сейчас инициировали внутреннее расследование, а также завтра в эфире "Право на владу" один из свидетелей про все расскажет", – сказал Арахамия.

Раньше САП открыла уголовное производство по факту возможной коррупции среди народных депутатов. Расследуется возможное получение взятки 11 народными депутатами, членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Владимир Зеленский считает, что депутаты фракции Слуга народа, а именно члены финансового комитета, должны пройти детектор лжи.

Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко написал в Facebook, что якобы в Офисе президента Украины подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной совета против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, ОПУ требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что ОПУ «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что во фракции даже «готовы обвинить коллег в получении взяток за голосование». Он утверждает, что, как член этого комитета, готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».

В свою очередь заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук написала в Facebook, что окончательное решение по использованию полиграфа при опросе некоторых членов фракции «Слуга народа», которые входят в состав Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, будет принято после консультаций с психологами и криминалистами.

«Наша позиция четкая. Руководство фракции встретится с депутатами от нашей партии, входящими в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию. Это первоочередной шаг», - отметила Кравчук. Она подчеркнула, что, в случае доказательства вины кого-то из народных депутатов от «Слуги народа», «они обязательно понесут ответственность».

В ответ народный депутат Александр Дубинский на своем канале в Youtube ночью опубликовал видео, в котором сообщил, что не даст "замять" скандал и планирует пройти экспертизу на детекторе лжи в прямом эфире 23 октября в 20:00.

"Если вы имеете наглость кого-то в чем-то обвинять, идите до конца", - обратился Дубинский.