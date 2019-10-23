САП возбудила дело из-за обвинений в якобы получении взяток 11 нардепами от "Слуги народа"

Накануне в СМИ разгорелся скандал из-за обвинений членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики в коррупции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения неправомерной выгоды 11 народными депутатами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе САП, согласно информации СМИ, 11 народных депутатов якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование на заседании парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам НАБУ. Процессуальное руководство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко написал в Facebook, что якобы в Офисе президента Украины подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной совета против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, ОПУ требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что ОПУ «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что во фракции даже «готовы обвинить коллег в получении взяток за голосование». Он утверждает, что, как член этого комитета, готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».

В свою очередь заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук написала в Facebook, что окончательное решение по использованию полиграфа при опросе некоторых членов фракции «Слуга народа», которые входят в состав Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, будет принято после консультаций с психологами и криминалистами.

«Наша позиция четкая. Руководство фракции встретится с депутатами от нашей партии, входящими в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию. Это первоочередной шаг», - отметила Кравчук. Она подчеркнула, что, в случае доказательства вины кого-то из народных депутатов от «Слуги народа», «они обязательно понесут ответственность».

В ответ народный депутат Александр Дубинский на своем канале в Youtube ночью опубликовал видео, в котором сообщил, что не даст "замять" скандал и планирует пройти экспертизу на детекторе лжи в прямом эфире 23 октября в 20:00.

"Если вы имеете наглость кого-то в чем-то обвинять, идите до конца", - обратился Дубинский.