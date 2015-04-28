Кучма: Путин превратил Донецк в Карабах

Об этом он заявил, прибыв в Баку для участия в саммите экс-президентов и глав правительств, сообщает haqqin.az.

"Путин превратил Донецк в Карабах. Он понимает, что война с Украиной ему обойдется дорого, и поэтому прибег к старому имперскому методу – консервации конфликта. К сожалению, с Донбассом будет то же самое, что и с Карабахом. Все эти Захарченко (Александр Захарченко – лидер боевиков "ДНР") и другие являются пешками в руках Путина, они ничего не решают. Во всей этой ситуации решает только Путин", - сказал Кучма.

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Комментируя ситуацию в Азербайджане, он выразил надежду, что карабахский вопрос со временем решится.

"Здесь есть преемственность власти. Вы, в отличие от нас, не стали играть в демократию. Азербайджан смог выстоять. Надеюсь, что и в карабахском вопросе будут подвижки. Но Россия проводит имперскую политику, и поэтому этот конфликт сложно урегулировать", - сказал Кучма.

Как отмечается, на вопрос о ситуации на Донбассе, экс-президент заявил, что, если бы он остался президентом, "то ничего такого не произошло бы".

При этом Кучма не ответил, сможет ли он спасти государство и народ от смуты и разрухи, попытавшись вновь вернуться к власти в Украине.

Справка УНИАН. В 1988 году между двумя южно-кавказскими странами возник конфликт ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.