Боевики пытаются привязать обмен заложниками к несуществующим договоренностям - пресс-секретарь Кучмы

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook, комментируя сегодняшние итоги видеоконференции Трехсторонней контактной группы с представителями боевиков.

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«К сожалению, представители т.н. «ДНР» и «ЛНР» проявляют себя как неконструктивные переговорщики. Речь идет об их своеобразном прочтении некоторых пунктов Минского соглашения – в частности, о попытках привязать доставку гуманитарной помощи мирным жителям и обмен заложниками и незаконно удерживаемыми лицами к неким несуществующим договоренностям», - написала Олифер.

При этом сказано, что украинская сторона еще раз напоминает о 6 пункте Минского соглашения – обмене заложниками и незаконно удерживаемыми лицами.

"Украина выполнила все необходимое для соответствующего обмена в формате «всех на всех», как это и предусмотрено Минским соглашением", - сказал Кучма, слова которого цитирует Олифер.

Также сообщается, что Украина готова активно участвовать в создании подгрупп по безопасности, политических, экономических и гуманитарных пунктах Минского договора.