Захарченко обвиняет Америку в том, что люди в "ДНР" живут хуже, чем в Украине

Об этом в интервью американскому изданию Vice News заявил главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко, передает ТСН.

"Если бы не было войны, мы бы жили лучше, чем в Украине... Мы начали воевать против нацистов... Вы извините, один из моих предков встречался с американцами на Эльбе и на тот момент мы были союзниками. Потом другие мои предки уже воевали с американцами во Вьетнаме. И сейчас уже я воюю против них. Американцы воюют руками украинцев... Большое спасибо Америке, что обеспечили нам массу трудностей, с которыми нам приходится бороться. Мы воюем против нацистов и ради этого мы готовы перенести многие вещи", - сказал Захарченко.

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При этом главарь боевиков согласился, что экономическая ситуация на территории вдоль линии фронта, подконтрольной Украине, лучше, чем на территории "ДНР".

При этом Захарченко похвастался, что боевики через год после начала конфликта начали выплачивать социальные выплаты и создали все "атрибуты государства".

Журналист отметил, что люди, живущие, к примеру, в Мариуполе, могут увидеть наглядно, что там, где "ДНР", нет работы, закрыты предприятия и не работает банковская система.

На это Захарченко сказал, что его отец живет на территории Украины и при этом три месяца не получает пенсию.

"У них есть своя банковская система, мы открыли свою. Сегодня у нас уже есть представительство банка Южной Осетии и через него мы будем работать на весь мир", - сказал главарь боевиков.