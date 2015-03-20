В Нагорном Карабахе возобновились бои: есть убитые

Министерство обороны Азербайджана заявило, что до 20 военнослужащих вооруженных сил Армении были убиты или ранены в результате "тяжелого удара, нанесенного по врагу", пишет Русская служба Би-Би-си.

В пресс-службе минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили о трех погибших и четырех раненых.

Читайте такжеАрмения и Азербайджан возобновляют переговоры о судьбе Нагорного Карабаха (видео)

Многолетний конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией до сих пор не разрешен. Сам Нагорный Карабах, а также семь прилегающих азербайджанских районов находятся под контролем армян.