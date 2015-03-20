В Нагорном Карабахе возобновились бои: есть убитые
03:57, 20 марта 2015Мир
25064 0
19 марта на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в Нагорном Карабахе произошел бой. Данные об убитых разнятся.
В Нагорном Карабахе возобновились бои / expert.ru
Министерство обороны Азербайджана заявило, что до 20 военнослужащих вооруженных сил Армении были убиты или ранены в результате "тяжелого удара, нанесенного по врагу", пишет Русская служба Би-Би-си.
В пресс-службе минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили о трех погибших и четырех раненых.
Читайте такжеАрмения и Азербайджан возобновляют переговоры о судьбе Нагорного Карабаха (видео)
Многолетний конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией до сих пор не разрешен. Сам Нагорный Карабах, а также семь прилегающих азербайджанских районов находятся под контролем армян.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter