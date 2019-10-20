Киевской ОГА уже нашли нового руководителя – Кабмин согласовал назначение

Также Кабмин согласовал назначение руководителей еще четырех областей.

Кабинет министров Украины одобрил увольнение с должности двух и назначение пяти председателей областных государственных администраций.

Как сообщается на Правительственном портале, сегодня, 20 октября, Кабмин согласовал увольнение с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

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В то же время правительство согласовал назначение Алексея Чернышева главой Киевской ОГА, Андрея Балоня - главой Кировоградской ОГА, Сергея Гайдая - главой Луганской ОГА, Алексея Кучера - главой Харьковской ОГА и Андрея Прокопенко - главой Черниговской ОГА.

Также согласовано назначение заместителя главы Донецкой ОГА Дениса Клюшникова, заместителя главы Днепропетровской ОГА Максима Скрыпника, первого заместителя главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, Михаил Бно-Айриян заявил, что написал заявление об увольнении с должности главы Киевской ОГА. Фото заявления он выложил на своей странице в Facebook.