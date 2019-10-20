Глава Киевской ОГА подал заявление об отставке

Причину своего решения Михаил БНО-Айриян не указал.

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил БНО-Айриян написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию заявления об увольнении.

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Причину такого своего решения Бно-Айриян не указал. Вместо этого он процитировал отрывок из романа Ивана Багряного "Сад Гетсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Несколько пользователей в комментариях к посту отметили, что решение об отставке Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА было неожиданным.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна главой Киевской областной государственной администрации 10 июля 2019 года.

Ранее Бно-Айриян работал помощником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, а также советника вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам.

С января 2015 года занимал должность начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности.

С октября 2016 года и до назначения на должность главы Киевской ОГА работал в ГП НЭК «Укрэнерго» в должности заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству.