Первым замглавы антикоррупционного бюро назначен бывший замгенпрокурора Грузии

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил на брифинге в Киеве.

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"На сегодняшний день бюро создано. Бюро поставлено на учет всех необходимых инстанций. Мной разработана и утверждена структура Национального антикоррупционного бюро Украины, утверждено штатное расписание Национального бюро, и наконец я получил законное право делать первые назначения. Их будет немного, поскольку закон мне дает возможность без проведения конкурса назначить только первого заместителя и заместителей. Руководящих должностей будет немного, не больше четырех, остальные должности будут заниматься претендентами через проведение конкурса... Первое - это назначение первого заместителя директора Национального бюро. Им я назначил Углаву Гизо Тристановича, это работник прокуратуры Грузии, занимал там ряд ключевых постов, в том числе должность заместителя генерального прокурора Грузии", - подчеркнул Артем Сытник.

Он объяснил, что свой выбор он сделал на основе достигнутых Углавой результатов в борьбе с коррупцией в Грузии. По словам Артема Сытника, Гизо Углава имеет значительный опыт борьбы с коррупцией.