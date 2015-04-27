Первым замглавы антикоррупционного бюро назначен бывший замгенпрокурора Грузии
Первым заместителем председателя Национального антикоррупционного бюро назначен бывший заместитель генерального прокурора Грузии Гизо Углава.
Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил на брифинге в Киеве.
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"На сегодняшний день бюро создано. Бюро поставлено на учет всех необходимых инстанций. Мной разработана и утверждена структура Национального антикоррупционного бюро Украины, утверждено штатное расписание Национального бюро, и наконец я получил законное право делать первые назначения. Их будет немного, поскольку закон мне дает возможность без проведения конкурса назначить только первого заместителя и заместителей. Руководящих должностей будет немного, не больше четырех, остальные должности будут заниматься претендентами через проведение конкурса... Первое - это назначение первого заместителя директора Национального бюро. Им я назначил Углаву Гизо Тристановича, это работник прокуратуры Грузии, занимал там ряд ключевых постов, в том числе должность заместителя генерального прокурора Грузии", - подчеркнул Артем Сытник.
Он объяснил, что свой выбор он сделал на основе достигнутых Углавой результатов в борьбе с коррупцией в Грузии. По словам Артема Сытника, Гизо Углава имеет значительный опыт борьбы с коррупцией.