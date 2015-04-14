Порошенко призвал будущего директора Антикоррупционного бюро не устраивать расправы

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко поздравил претендентов с победой в открытом конкурсе. «Это огромное достижение и очень важный этап в жизни каждого из вас», - сказал глава государства.

Президент отметил, что конкурс по отбору кандидатов на должность директора Антикоррупционного бюро был первым в Украине открытым публичным конкурсом на высокую государственную должность. «Я не вмешивался в работу Конкурсной комиссии, и был за то, чтобы среди претендентов были и иностранные специалисты. Моя позиция была против ограничения по возрасту кандидатов и ограничения, касающегося наличия 10-летнего стажа юридической практики. Но я принимаю тот выбор комиссии, который сделан, и в кратчайшие сроки приму решение и определюсь относительно директора Национального антикоррупционного бюро Украины», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что борьба с коррупцией сейчас не менее важна для Украины, чем борьба за суверенитет и территориальную целостность. Он подчеркнул, что возлагает большие надежды на эффективность работы бюро. «Тот, кто будет избран, с первых дней должен продемонстрировать эффективность. Полномочий более чем достаточно. Индульгенции за коррупцию не будет. «Зонтиков» по защите тех или иных коррупционных схем в Украине не существует. Ограничений для того из вас, кто будет выполнять функции директора бюро, тоже не будет. Кроме одного - эффективность работы», - подчеркнул Порошенко.

«Ключевой идеей Антикоррупционного бюро должна быть не месть и не расправа. Ключевым словом для вас должно быть «справедливость», - подчеркнул президент, обращаясь к претендентам.

Президент также подчеркнул важность привлечения и использования лучшего зарубежного опыта в сфере противодействия коррупции, и отметил, что не исключает приглашения к участию в деятельности бюро специалистов из-за рубежа.

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Претенденты на должность директора поделились с президентом своими впечатлениями от конкурса, отметив, что он проходил в прозрачных публичных условиях. Они изложили свое видение основных принципов работы бюро.

Сирый, в частности, отметил, что считает чрезвычайно важным для эффективной и действенной работы бюро его слаженное взаимодействие с правоохранительными органами и использование успешного антикоррупционного иностранного опыта. «Бюро должно быть создано по европейским стандартам, а ключевым в его структуре должны быть слаженные подразделения оперативно-следственного направления, которые должны действовать быстро и эффективно», - сказал претендент.

В свою очередь, отвечая на вопрос президента, другой претендент на пост директора бюро Сытник подчеркнул, что его стратегия борьбы с коррупцией включает в себя, в первую очередь, мониторинг жизни чиновников высшего ранга. При этом он отметил, что отдает предпочтение новым лицам в правоохранительных органах.

Президент призвал будущего директора НАБУ быстро сформировать команду, привлечь к ее работе как украинских, так и иностранных специалистов из тех стран, где борьба с коррупцией поставлена наиболее эффективно. «Я уверен, что в ближайшее время маховик борьбы с коррупцией будет раскручен на полную мощность, а каток этой борьбы будет нещадно давить коррупционеров», - заявил глава государства.

Согласно Положению о Национальном антикоррупционном бюро Украины, глава государства должен назначить директора бюро до 17 апреля. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на своем заседании 7 апреля утвердила две кандидатуры на должность директора НАБ. Больше всего голосов набрали адвокаты Сытник и Сирый. Всего на должность главы Антикоррупционного бюро претендовали 176 человек.