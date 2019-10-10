Немецким консульствам велено не признавать российские паспорта из ОРДЛО - посол

МИД Германии уведомило посла Украины Андрея Мельника о соответствующем решении.

Министерство иностранных дел Германии приказало всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в Twitter.

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"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне о указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал Мельник.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

20 июня лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза заявили о готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе.

В октябре Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий направили странам-членам Евросоюза и другим странам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, рекомендации по осуществлению контроля над заявками на получение виз подаются жителями оккупированных районов Донбасса.