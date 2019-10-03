Страны ЕС получили рекомендации по выдаче виз жителям ОРДЛО с российскими паспортами

20 июня лидеры государств и правительств стран - членов Евросоюза заявили о готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса.

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий на этой неделе направили странам - членам Евросоюза и другим странам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, рекомендации по осуществлению контроля над заявками на получение виз, которые подаются жителями оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Соответствующие рекомендации предоставлены на основе выводов Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросов стран-членов относительно инструкций по идентификации и непризнанию паспортов, выданных на Донбассе после указа российского президента от 24 апреля.

В частности, рекомендации содержат комплекс единых мер, чтобы помочь консульствам стран - членов ЕС установить фактические места легального проживания владельцев российских паспортов, а также детали относительно того, каким образом обрабатывать заявления на получение виз от жителей оккупированного Донбасса, имеющих российские паспорта.

Кроме того, эти рекомендации должны помочь обеспечить, чтобы нормы ЕС в отношении шенгенских виз правильно и последовательно применялись в РФ и Украине, принимая во внимание тот факт, что украинские граждане с биометрическими паспортами имеют возможность путешествовать в ЕС без виз.

Так, отмечается, что те жители Донбасса, которые проживают на оккупированной территории, должны подавать заявления на получение виз в консульства стран - членов ЕС, которые расположены на территории Украины, независимо от того, какой документ они имеют.

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Страны Шенгенской зоны в консульствах в РФ и Украине должны предоставлять всеобъемлющую и четкую информацию о том, как подавать заявления на визы и где это можно сделать.

"Комплекс критериев призван обеспечить содействие консульствам стран-членов идентифицировать российские паспорта, выданные жителям не контролируемых Украиной районов Донецкой и Луганской областей. Они могут стать основой для политики непризнания, которая должна быть реализована странами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - говорится в сообщении .

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ обупрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

20 июня лидеры государств и правительств стран - членов Евросоюза заявили о готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе.