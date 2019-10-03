Бывший представитель Украины в ТКГ готов обнародовать документы переговоров в Минске

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный считает, что в информационной среде наблюдается неосведомленность относительно переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что после обнародования документа по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" готов опубликовать другие документы, касающиеся минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Безсмертный сказал на заседании круглого стола на тему: "Внешняя политика и политика безопасности после обновления власти: последовательность, изменения, перспективы".

"Я уже многих предупреждал, что, если будут такие шаги, как сделаны в последние дни, я постепенно буду обнародовать документы, потому что я вижу профессиональную и просто элементарную неосведомленность с процессом, и меня это раздражает", - заявил Безсмертный.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Безсмертный опубликовал текст документа по реализации так называемой "формулы Штайнмайера», который, как он утверждал, готовится от имени ТКГ для лидеров стран "нормандского формата".

Позже в тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам президента, эта «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

В то же время Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский заявил, что вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".