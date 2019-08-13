Бессмертный: встречу "нормандской четверки" до сентября ожидать не стоит

Причина в том, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не назначены

Встречу "нормандской четверки" до сентября ожидать не стоит.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина.

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С учетом того, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИДеще не назначены, раньше сентября встречи на уровне лидеров "нормандской четверки" ожидать не стоит, полагает дипломат.

"Дело в том, что встреча лидеров - это финализирующий момент. Для того чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств. У каждого из них есть своя функция в этом процессе", - добавил он.

Кроме этого, депутат от "Слуги народа" и кандидат на главу парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко говорит, что вопрос даты упирается в реализацию двух противоположных подходов. По его словам, даже если в ближайшее время встреча в нормандском формате произойдет, она вряд ли отличится особым успехом по сравнению со всеми предыдущими.

"Подход Зеленского (президент Украины, - ред.) в намерении достичь прогресса в переговорах и подход Путина (президент РФ, - ред.), который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время", - уверен дипломат.

Напомним, Европейский Союз ожидает, что Россия повлияет на боевиков после гибели четырех украинских военных на Донбассе во время перемирия. В ЕС требуют полного соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, в ЕС ожидают, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои.