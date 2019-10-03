В Британии прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

Лондон поддержал стремление Зеленского разрешить конфликт на Донбассе и указал на то, что выборы на востоке Украины должны пройти при международных наблюдателях и СМИ.

В Великобритании заявили, что досрочные местные выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только при надлежащих условиях.

Об этом говорится в заявлении министра Великобритании по делам Европы Кристофера Пинчера, обнародованном на сайте британского правительства.

Великобритания приветствует заявления украинской и российской сторон относительно "формулы Штайнмайера", которые подчеркивают преданность достижению мира на востоке Украины и дальнейшем разведению сил на линии разграничения, заметил Пинчер.

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"Я приветствую этот обнадеживающий шаг для обеспечения мира на востоке Украины и одобряю твердую настроенность президента Зеленского найти дипломатическое решение", - подчеркнул Пинчер.

По его словам, "Соединенное Королевство разделяет позицию украинской власти, местные выборы на востоке Украины могут состояться только при надлежащих условиях. Они включают всеобъемлющий режим прекращения огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ для международных наблюдателей за выборами и медиа".

Кроме того, Пинчер обратился с призывом к РФ, которая "должна выполнить свою роль для урегулирования конфликта путем немедленного прекращения своей поддержки сепаратистов".

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нинешний закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский заявил, что вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".