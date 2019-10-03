"Это недопустимо": экс-спикер Генштаба оценил реакцию "ЛДНР" на согласование "формулы Штайнмайера"

Главари террористов отказались предоставить контроль над границей.

Угрозы главарей террористических "ДНР" и "ЛНР" не отдать Украине контроль над границей с Россией противоречат "формуле Штайнмайера".

Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, комментируя мирный план по Донбассу, передает «Обозреватель».

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"Формула Штайнмайера определяет следующее – должен быть восстановлен полный контроль над ныне неконтролируемым участком украинско-российской границы. Поэтому претензии на определенные привилегии и возможность власти самопровозглашенных республик взять под контроль границу между Украиной и Россией – это недопустимо", – подчеркнул Селезнев.

"В любом случае формула Штайнмайера может быть реализована после того, как с территории Украины будут выведены все оккупационные войска и будет передан под действенный и эффективный контроль ныне неконтролируемый участок государственной границы", – добавил военный эксперт.

Ранее главари террористических "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что согласование "формулы Штайнмайера" означает признание за "народом Донбасса права самому определять свою судьбу". Также они заявили, что "никакого контроля над границей киевская власть не получит".