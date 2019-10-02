Несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад "топил" за нее (видео)

Судя по видео, экс-президент Украины в 2016 году соглашался на "формулу Штайнмайера".

Экс-президент Украины Петр Порошенко, как свидетельствует видео за 2016 год, намеревался подписать "формулу Штайнмайера". А сейчас называет ее "капитуляцией" страны.

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"Было отдельное обсуждение вопроса подготовки к выборам, и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп, работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", - заявлял тогда пятый глава государства.

А сейчас Порошенко, который в 2016 году соглашался на "формулу Штайнмайера", ее активно критикует и называет "российской выдумкой".

"Никакой "формулы Штайнмайера" не существует в природе. Это все российская выдумка. До вчерашнего дня ни один представитель Украины ни в устной, ни в письменной форме не поддерживал эту формулу. И я как непосредственный участник переговоров в нормандском формате говорил, что эту инициативу неоднократно пытался продавить Владимир Путин. "Формула Штайнмайера" придумана в Кремле и защищает российские интересы", - заявил экс-президент.

Видео: Главред

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".