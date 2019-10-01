Зеленский о формуле Штайнмайера: никакой капитуляции не будет
Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил содержание "формулы Штайнмайера", подчеркнув, что она не предусматривает какой либо "капитуляции" украинской стороны.
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Как пояснил глава государства на брифинге, речь идет о том, что согласно "формуле" закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на постоянной основе при условии, что там пройдут местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы соответствовали демократическим стандартам.
«Это означает, уважаемые журналисты, и наши зрители, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет. И не может быть», - подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Скоро будет разрабатываться новый закон, и дискуссия по нему будет публичной. В этом новом законе, по словам президента, не будет пересечена ни одна «красная линия»
«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции», - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 1 октября российские СМИ сообщили, что украинская делегация подписала в Минске 1 октября "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.