София Ротару выразит протест НАТО

В Донецке 3 апреля Партия регионов проведет "Марш противников НАТО" под лозунгом "Донбасс против НАТО".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного отделения Партии регионов, цель акции – "выразить протест планам втягивания Украины в Североатлантический альянс вопреки воле ее граждан".

Марш намечено провести с 16.00 до 17.00 по центральной ул.Артема до площади им.Ленина. На площади уже монтируется сцена для митинга-концерта.

В пресс-службе также отметили, что в митинге-концерте примут участие "звезды эстрады", в том числе София РОТАРУ.