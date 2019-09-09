Трамп заявил, что мог бы присоединиться к переговорам о мире в Украине

Дональд Трамп присоединился бы к переговорам в "нормандском формате", если это будет нужно его участникам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.

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Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос о том, могли ли бы США присоединиться к Германии, Франции, Украине и России на переговорах в Нормандском формате, пишет Голос Америки.

"Я считаю, что тот факт, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что США поддерживают нынешний формат переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, но готовы при необходимости присоединиться к нему.