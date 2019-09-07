Обмен пленными: в Москве сели два самолета с украинской символикой
11:39, 07 сентября 2019Политика
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Ожидается, что в ближайшее время политзаключенные Кремля прибудут в Украину.
Иллюстрация REUTERS
В московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с национальной символикой Украины - на нем, как ожидается, в Украину доставят пленных украинцев.
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Позже во "Внуково" приземлился второй самолет с украинской символикой, сообщает DW.
Ранее два больших автобуса в сопровождении полиции и спецслужб приехали в аэропорт "Внуково" в Москве из московского СИЗО "Лефортово". В них, вероятно, находились украинцы-участники обмена пленными между Украиной и РФ.
Как сообщалось, российский правительственный самолет под номером RSD092, в котором, вероятно, находятся освобожденные украинцы, приземлился в международном аэропорту «Борисполь».
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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией