Российский правительственный самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" (видео)

Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из российского аэропорта "Внуково" в 9.20, а сел в "Борисполе" в 10.30.

Российский правительственный самолет под номером RSD092, в котором, вероятно, находятся освобожденные украинцы, приземлился в международном аэропорту «Борисполь».

Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из российского аэропорта "Внуково" в 9.20, а сел в "Борисполе" в 10.30.

Этим самолетом пользуется российский специальный авиаотряд "Россия", который перевозит российских чиновников.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

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29 августа появилась информация, что в «Лефортово» этапировали украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Кроме того, поступала информация, что должны обменять украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков.

Сегодня в 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО «Лефортово», вероятно, в автобусах находятся украинские пленные. Вероятно, кортеж поехал в аэропорт «Внуково-2», где находится правительственный терминал.

Координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов сегодня подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.