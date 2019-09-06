Суд оштрафовал Сытника за элитный отдых на Ривненщине

Адвокат заявил о подготовке к обжалованию этого решения.

Сарненский районный суд Сумской области признал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в охотничьем угодье "Полесское-Сарны".

Соответствующее постановление суд вынес сегодня, сообщил УНИАН адвокат Сытника Владислав Кич.

"Вчера были прения, сегодня суд огласил решение где-то в 11.00 - привлечь к административной ответственности Сытника, взыскав с него штраф в 3 тыс. 400 грн", - заявил он.

Адвокат сообщил о подготовке к обжалованию этого судебного решения. "Дается 10 дней на подачу апелляции, которой займусь, потому что это решение за уши притянуто, надуманное, горбатое ... Будем подавать апелляцию в Харьковский апелляционный суд", - сказал Кич.

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Как сообщал УНИАН, 10 мая тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи Государственного бюро расследований установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей Сытник не заплатил довольно большую сумму.

"В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или лучше заплатить сам", - подчеркнул Луценко.

12 июля пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что дело об элитном отдыхе Сытника передали в суд. В Генпрокуратуре отметили, что Сытник ни разу не явился на допросы по данному делу.

Полицейский вручал Сытнику протокол о совершении коррупционных действий на трассе под Полтавой.

Сытник утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе в Ривненской области.