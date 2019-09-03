Апелляционный суд не стал арестовывать имущество Ющенко
17:03, 03 сентября 2019Политика
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Дело касается незаконного отчуждения "Межигорья" Януковичу.
ГПУ объявила Ющенко подозрение / фото УНИАН
Киевский апелляционный суд отказался арестовывать имущество бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Об этом сам Ющенко сообщил в своем фейсбуке.
Отмечается, что Управление специальных расследований ГПУ обжаловало решение Печерского райсуда Киева, который также не стал арестовывать имущество экс-президента. Параллельно с апелляцией, утверждает Ющенко, было подано повторное ходатайство в райсуд, в котором снова прокурорам отказали.
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Производство касается незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича. В июне стало известно, что ГПУ объявила Ющенко подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
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