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Апелляционный суд не стал арестовывать имущество Ющенко

17:03, 03 сентября 2019
Политика
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ГПУ объявила Ющенко подозрение / фото УНИАН

Об этом сам Ющенко сообщил в своем фейсбуке.

Отмечается, что Управление специальных расследований ГПУ обжаловало решение Печерского райсуда Киева, который также не стал арестовывать имущество экс-президента. Параллельно с апелляцией, утверждает Ющенко, было подано повторное ходатайство в райсуд, в котором снова прокурорам отказали. 

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Производство касается незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича. В июне стало известно, что ГПУ объявила Ющенко подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. 

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Теги: #Ющенко