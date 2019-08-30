Зеленский представил нового министра обороны Загороднюка

Президент назвал Андрея Загороднюка специалистом в оборонных процессах и оборонной отрасли.

Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного министра обороны Андрея Загороднюка личному составу оборонного ведомства.

Выступление президента транслировалось Офисом главы государства в Facebook.

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«Вчера было самое главное – Рада поддержала нового министра обороны Андрея Загороднюка и я очень хотел бы, чтобы вы тоже поддержали этого человека. Почему? Потому что он непосредственно специалист в оборонительных процессах, оборонной отрасли. Я хотел бы, чтобы у нас все было мирно. Мирно – это наш девиз. Я хотел бы, чтобы кандидатура Андрея была тоже поддержана от сердца, а не потому, что я там что-то сказал, попросил, господином Полтораком», - заявил он.

Зеленский высказал признательность военным за то, что они во время войны защищают наши границы. «Наши военные, наши волонтеры – я благодарен вам как профессионалам», - добавил он.

Президент поблагодарил за работу экс-министра обороны Степана Полторака. «Я хочу поблагодарить и поздравить, если можно аплодисментами, господина Полторака. Для меня он всегда будет министром обороны Украины», - заявил он.

Также глава государства попросил личный состав поздравить нового министра обороны. «Сейчас, если можно, поздравьте, пожалуйста, нового министра обороны Андрея Загороднюка», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29 августа, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на должность министра обороны.

Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Шевченко, Университете Ворыка и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горно-добывающей и производственной отраслях. С 2014 года общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.

В начале июля президент Владимир Зеленский назначил Загороднюка своим внештатным советником.