В Верховной Раде избрали состав Счетной комиссии

Счетные комиссии избираются на первом заседании новоизбранного парламента для организации голосований и определения их результатов.

Верховная Рада Украины приняла состав Счетной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «О Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва» (№1002) проголосовали 388 народных депутатов из 419, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно документу, в состав Счетной комиссии ВР девятого созыва избраны от партии "Слуга народа" - Роман Грищук, Алексей Жмеренецкий, Александр Корниенко, Юрий Корявченков, Елена Криворучкина, Артем Культенко, Ольга Савченко, Елизавета Ясько.

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От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Юриф Павленко и Александр Пузанов; от ВО "Батькивщина" - Валерий Дубиль, от партии "Европейская солидарность" - Максим Саврасов, от партии "Голос" - Александра Устинова.

Счётная комиссия избирается для организации голосований Верховной Рады и определения их результатов. Комиссия избирается на основе принципа пропорционального представительства депутатских фракций (депутатских групп) большинством голосов от конституционного состава Верховной Рады.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады Украины VIII созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.