"Может иметь значительный эффект": в США приветствуют перспективу замены главы ГПУ

Временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявляет об уважении к замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки, который может стать новым генпрокурором.

Временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор считает, что назначение нового генерального прокурора в Украине может значительным образом повлиять на эффективную работу Генпрокуратуры.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

Читайте такжеГенпрокурор Луценко: как только парламент заработает, я напишу заявление об отставке

"Луценко уже объявил, что уйдет в отставку, и, насколько я понимаю, у президента уже есть на примете очень компетентный человек, который займет эту должность", - заявил Тейлор.

Также дипломат сказал, что ему известно о сообщениях относительно вероятного назначения на данную должность заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки.

"Да, я слышал именно эту фамилию. Генпрокурор имеет очень весомую роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этой должности, и могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - убежден Тейлор.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.