Дещица: Украина не уступит Крым и Донбасс для каких-то компромиссов с Россией

Об этом Дещица заявил в интервью польскому изданию «Gazeta Wyborcza», сообщает Крым.Реалии.

«Крым как украинская территория является оккупированным Россией. Считаем Россию агрессором. Мы не рассматриваем отдачи Донбасса и Крыма как компромиссное решение. Мы хотим восстановить полный контроль над территорией и контроль над границами», – сказал Дещица.

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По его словам, российский президент «непредсказуем», поэтому Украина готовится к тому, что Россия будет продолжать свое наступление на Украину.

Посол также отметил, что Германия и Франция являются ответственными за договоренности, которые были достигнуты в Минске 12 февраля, и если эти договоренности и в дальнейшем будут нарушаться, Украина потребует расширения санкций против России.