С Путиным можно говорить только после возврата Крыма - Дещица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Посол Украины в Польше Андрей Дещица во время VIII форума Европа-Украина в польском городе Лодзь.

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В частности, дипломат призвал помнить об аннексированном в марте прошлого года украинском полуострове Крым. "Мы должны помнить, что Путин это начал. Он это начал в Крыму", - сказал дипломат, отметив, что российский президент ведет себя, "как бандит", и с ним можно говорить только после того, как аннексированный полуостров вернется в состав Украины.

По словам посла, после революционной смены власти в Украине в феврале прошлого года Путин начал себя вести, как безумный. "Путин сошел с ума и начал действовать военными методами", - сказал дипломат. По словам Дещицы, российский президент использовал своих военных для того, чтобы захватить Крым и позже дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Дипломат высказал мнение, что Путин в действительности использует Донбасс не только как плацдарм для дестабилизации ситуации в Украине, а также для того, чтобы заставить волноваться весь мир.

"Мне кажется, что он хочет пойти дальше", - сказал посол.

Дещица призвал западных политиков к более активной политике в вопросе конфликта Украины с Россией и, в частности, уже сейчас инициировать новую международную встречу, чтобы детально обсудить, какое наказание ожидает Путина за невыполнение последних Минских договоренностей.

По мнению дипломата, это нужно сделать заранее, а не ожидать возможного очередного невыполнения им взятых на себя обязательств.