Гройсман рассказал, почему не пошел на выборы вместе с Порошенко

Владимир Гройсман также отметил, что не смог реализовать все то, что намеревался сделать, из-за подходов Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что экс-президент Петр Порошенко так и не сделал для себя выводов "из того всего, что произошло в последнее время", а также не понял, почему он не пошел вместе с ним на выборы.

Читайте такжеПорошенко возглавил антирейтинг украинских политиков

Об этом Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями. Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов", - отметил Гройсман.

Он также добавил, что не смог реализовать все то, что намеревался сделать, учитывая подходы Порошенко. "И именно поэтому нам не по пути", - подытожил политик.

Напомним, ранее Владимир Гройсман раскритиковал украинские суды и Порошенко, а также пожаловался на вражескую правоохранительную систему за экс-президента.