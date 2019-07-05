Гройсман раскритиковал украинские суды и Порошенко

Глава правительства косвенно раскритиковал бывшего президента.

Реформу украинского судопроизводства разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ТСН.

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"Какая разница, какая команда? Закон должен быть один для всех", - подчеркнул он в ответ на реплику ведущей о том, что возникновение вопроса об отмене закона о люстрации на втором месяце президентства Владимира Зеленского бросает тень на нового главу государства и его окружение. Гройсман отметил, что эта ситуация является прежде всего следствием провала реформы судебной власти, которую должно осуществить предыдущее руководство.

"Люди, которые были люстрированы абсолютно по закону правильно, они через систему судов возобновились. О чем речь? О том, что не были проведены реформы судебной системы", - заявил руководитель правительства. И напомнил, что в 2014 году президент Петр Порошенко объявил о намерении изменить судебную систему, чтобы привести ее в соответствие с европейскими стандартами. Для этого, по словам Гройсмана, принимались законы, однако "на каком-то этапе соблазн подчинить себе суды и дал такой сбой".

Он привел в пример скандальные судебные решения об отмене лицензий авиаперевозчиков, постановлений о пересчете пенсий для военнослужащих и тому подобное. "Он не реформирован", - охарактеризовал украинский суд Гройсман.

"Реформа провалена", - подытожил он.