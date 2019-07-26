Проблемы в работе САП связаны с Холодницким - Мингарелли

Посол ЕС подчеркнул, что руководитель САП должен быть способен к нормальному сотрудничеству с Национальным антикоррупционным бюро, которого нет.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выражает убеждение, что проблемы в работе Специализированной антикоррупционной прокуратуры связаны с ее руководителем Назаром Холодницким.

Об этом посол ЕС сказал в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

"Мы надеемся, что сложности, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура сталкивается уже более года, так или иначе исчезнут и начнется нормальное сотрудничество между САП и НАБУ. А оно необходимо", - подчеркнул посол ЕС.

В частности, относительно Специализированной антикоррупционной прокуратуры он сказал: "Вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким".

"Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к хорошему сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет", - заметил Мингарелли.

Кроме того, он отметил неэффективность в работе Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции.

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"Мы рассчитываем, что НАПК заработает полноценно, ведь сейчас этого нет – самое малое, они не способны проверять е-декларации. Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными", - подчеркнул Мингарелли.

"НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций. Но я не буду давать указаний, что нужно заменить этого, этого и вот этого человека, чтобы это заработало, нет. Это задача Украины - сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала" , - добавил он.

Отдельно дипломат выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября, а Верховный суд начнет приносить результаты. "В том смысле, что он начнет работать как положено и как следовало ожидать от реформированного Верховного суда", - добавил посол.

"И, наконец, мы надеемся, что ваше государство продолжит обновление судейского состава, нанимая судей по новым процедурам, и Генпрокуратура наконец также обновится, потому что ёё работа сейчас не удовлетворительная", - заявил он.