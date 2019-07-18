У Зеленского надеются на обновление руководства НАПК через два месяца

Заместитель руководителя Офиса президента Украины напомнил, что законопроект относительно реформирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции уже разработан.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка надеется на обновление руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции через два месяца.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рябошапка сообщил во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве.

«Мы потеряли председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Видимо, он, учитывая, вашу (президента - УНИАН) жесткую риторику, решил не рисковать и написал письмо, что сегодня не придет (на заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики - УНИАН)», - сказал он.

Рябошапка добавил, что проект закона относительно реформирования НАЗК уже разработан.

«Я думаю, что через два месяца у нас точно будет другой председатель НАПК. Во исполнение вашего (президента) поручения соответствующий законопроект уже разработан, и мы просто ждем, когда начнет работать новый парламент для того, чтобы наконец начало работать НАПК», - добавил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Transparency International Украина рекомендовала властям «перезапустить» НАПК.

По мнению экспертов антикоррупционной организации, Верховная Рада должна принять закон, который позволит сформировать новый персональный состав Нацагентства по предотвращению коррупции. Участие в этом процессе должны принимать международные независимые эксперты. Новая модель работы НАПК должна быть лишена принципа коллегиальности в управлении, как неэффективного.

Кроме того, эксперты Transparency International Украина считают, что необходимо ввести внешний аудит деятельности НАПК, а также надлежащую автоматическую проверку деклараций и мониторинг уровня декларантов.