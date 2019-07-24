New York Times: Новая власть в Украине столкнется со старыми завышенными ожиданиями

Избиратели требовали слишком много от новоизбранного правительства в 2014 году и сейчас они не скромнее.

В Украине избиратели сделали новый «прыжок веры», дав еще больше власти новому и неиспытанному лидеру. В апреле бывший актер Владимир Зеленский перешел от телевизионной роли президента к реальной. В минувшие выходные во время парламентских выборов он привел свою партию к новой невероятной победе.

Об этом пишет New York Times, напоминая о решении Зеленского в мае распустить парламент, в котором доминировал лагерь предыдущего президента Петра Порошенко. В минувшее воскресенье избиратели дали ему мандат, который он просил.

По итогам подсчета 96% голосов во вторник партия нового президента «Слуга народа» получала свыше 250 из 424 мест в парламенте благодаря поддержке 43% избирателей. Таким образом, эта политическая сила стала первой в истории Украины с 1991 года, которая может сформировать парламентское большинство сама.

Читайте такжеЦИК обработала более 98% протоколов: интрига по партиям Тимошенко и Порошенко остается

Издание пишет, что не стоит искать объяснения этого успеха в политической повестке дня Зеленского. Ни он, ни его партия не определили конкретную платформу. Они вели предвыборные кампании, обещая бороться с коррупцией. Но при этом они не объясняли, как именно они собираются это делать. В общем, они продвигали изменение ради изменения.

Природный шарм и грамотное использование социальных сетей помогли Зеленскому взять верх над профессиональными политиками. Но чтобы действительно понять нынешние выборы, стоит посмотреть на то, через что Украина прошла на протяжении последних пяти лет.

В начале 2014 году десятки тысяч украинцев вышли на улицы Киева, выступая против тогдашнего доминирования коррупции и все более авторитарного правительства, излишне лояльного к России. После того, как демонстранты смогли свергнуть режим Виктора Януковича, по всей Украине распространился большой оптимизм. Демонстранты в столице хотели сближения с Евросоюзом. Но довольно скоро Россия оккупировала Крым и организовала псевдореспублики на украинском востоке. Это дало толчок волне патриотизма. Левые, правые и центристы изо всех сил пытались показать, какие они защитники страны от российской агрессии. Порошенко стал президентом Украины в чрезвычайно напряженный момент. Тогда он воспользовался более националистическим тоном революции.

Читайте такжеПриверженность идеалам демократии: Госдеп США оценил итоги выборов в Украине

Крупные проблемы, такие как коррупция и улучшение стандартов жизни, стали второстепенными для Порошенко в его попытках показать, какой он сильный лидер и украинский защитник. За это он был наказан как на президентских, так и парламентских выборах. Порошенко, вероятно, думал, что став тем, кто несет факел революции 2014 года, он не мог потерять поддержку избирателей. Но ему пришлось увидеть, что украинцы больше не хотят слушать политиков, которые эксплуатируют общее горе и пытаются присвоить протесты, организованные снизу, для своих политических целей.

Похоже, украинцы очень хорошо знают, чего обычно добиваются политики. Но размытость предложения Зеленского позволило избирателям спроектировать очень разные надежды и амбиции на него.

Вместе с тем, новый президент Украины унаследовал скептическое отношение ко всему политическому. Согласно опросу, проведенному КМИС в 2017-2018 годах, парламент остается институтом, которому украинцы доверяют даже меньше, чем российским СМИ и российской пропаганде, ведущим информационную войну против Украины.

2014-й был годом революции. 2019-й – это год тотального обновления, которое было не таким насильственным, но не менее радикальным. Ожидания и риски сегодня такие же большие, какими они были и тогда.