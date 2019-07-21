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Зеленский против появления представителей «старой власти» в составе будущей коалиции

13:04, 21 июля 2019
Выборы 2019
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Зеленский прокомментировал формирование новой коалиции после выборов в Раду / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в будущей коалиции по результатам выборов в Раду представителей «старой власти».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил журналистам на избирательном участке в Оболонском районе столицы после голосования на парламентских выборах.

«Я не хочу менять свое решение и буду настаивать со своими коллегами из партии, к которой я очень хорошо отношусь, на том же решении, которое у нас раньше было, чтобы это были исключительно новые лица. Со старой властью мы не видим коалиции», - заявил он.

«Пока так, но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Будем решать после результатов», - добавил президент.

Зеленский также сообщил, что видит на посту премьер-министра профессионального экономиста, который не имеет политического прошлого, не возглавлял ранее ни Кабинет министров, ни парламент и не является лидером ни одной фракции.

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Теги: #Рада#выборы