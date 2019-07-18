Парубий во второй раз отказал Зеленскому в проведении внеочередного заседания Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно «предвыборное шоу».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий продолжает через соцсети переписку с президентом Владимиром Зеленским по поводу проведения внеочередной сессии или заседания парламента.

В обращении к Зеленскому, размещенном в Facebook, Парубий вновь отметил, что «представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства».

«Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование. Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента Украины к Верховной Раде Украины в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента», - написал спикер.

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При этом Парубий заверил, что после этого в кратчайшие сроки обеспечит проведение внеочередной сессии.

Он отметил, что в случае поступления соответствующего представления, готов согласовать соответствующую дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.

Отвечая на реплику Зеленского о том, что «работоспособность и доблесть - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента», Парубий написал: «Что касается самопожертвования и доблести, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню - среди депутатов этого созыва ветераны АТО, которые освобождали от российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это».

Как сообщал УНИАН, Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для принятия трех законопроектов: об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда и сосредоточении его работы исключительно на топ-коррупции, о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

В свою очередь Парубий заявил, что проводить внеочередное заседание парламента невозможно - только внеочередную сессию.

Так, сообщил Парубий, он обратился к президенту с просьбой "привести свое письмо к Верховной Раде в соответствии с требованиями закона".

Сегодня в письме, размещенном в Facebook, Зеленский снова призвал Парубия созвать внеочередное заседание парламента.

По словам Зеленского, в соответствии с Календарным планом проведения десятой сессии ВР восьмого созыва, утвержденным постановлением парламента от 20.12.2018 №266-VIII, десятая сессия длится до 19 июля 2019 года. «То есть, до 19 июля 2019 года по мотивированному требованию лиц, определенных Конституцией Украины, во время очередной десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва председателем ВР созывается внеочередное пленарное заседание», - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский назвал позорным отказ Парубия созвать внеочередное заседание Рады. «Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и доблесть - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента», - отметил президент.