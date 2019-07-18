Зеленский жестко раскритиковал Парубия за отказ созвать заседание Рады (документ)

Президент напомнил, что десятая сессия парламента длится до 19 июля. Поэтому он просит выполнить требование провести заседание для рассмотрения вопросов, изложенных ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу парламента Андрея Парубия за отказ созвать внеочередное заседание Рады.

Соответствующее письмо Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook. "Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен Вашим отказом созывать внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и доблесть – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента", - написал он.

"Обидно, что люди, которые постоянно выставляют себя напоказ как исключительных профессионалов и поборников интересов украинского народа, не могут найти в себе силы собраться на один день и исправить собственные ошибки и принять важнейшие законы по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возврате нормы о незаконном обогащении, которую по вашей же вине отменил Конституционный Суд Украины", - заявил президент.

Читайте такжеконец Кнопкодавству: Парубий пообещал ввести сенсорную кнопку

Он напомнил председателю ВР, что, согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва.

"А Вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, а и проявляете преступную бездеятельность, которая приводит к растрате почти 700 млн гривень из государственного бюджета", - подчеркнул Зеленский.

В своем письме глава государства вновь призвал нардепов собраться на внеочередное заседание, отметив, что это не противоречит регламенту Рады.

"У вас всех был шанс, но вы его упустили. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля", - подытожил он.

Напомним, Парубий в своем отказе Зеленскому сообщал, что заседания десятой сессии ВРУ длились до 12 июля, а поэтому он может лишь созвать внеочередную сессию, а не внеочередное заседание, как просил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для принятия трех законопроектов: об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда Украины и сосредоточении его работы исключительно на топ-коррупции, о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.