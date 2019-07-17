Парубий отказал Зеленскому в созыве внеочередного заседания Рады - порекомендовал переписать обращение

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что проводить внеочередное заседание парламента невозможно - только внеочередную сессию.

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Об этом говорится в сообщении на странице Парубия в Facebook. "Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины. Поскольку последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - пояснил председатель ВР.

Так, сообщил Парубий, он обратился к президенту с просьбой "привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля для принятия трех законопроектов: об уточнении подсудности Высшего антикоррупционного суда Украины и сосредоточении его работы исключительно на топ-коррупции, о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.