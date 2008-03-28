Ющенко поставит Перу в пример Украине?

Украина заинтересована в изучении опыта Латинской Америки по преодолению экономических кризисов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО заявил на встрече с президентом Института свободы и демократии Эрнандо де СОТО (Перу).

В ходе разговора Президент отметил, что в свете экономических реформ, которые активно продолжаются в Украине, опыт стран Латинской Америки интересует наше государство в контексте преодоления экономических кризисов, реализации антиинфляционной политики, борьбы с отмыванием средств и сокращения сектора теневой экономики.

По словам В.ЮЩЕНКО, украинская сторона также заинтересована в ознакомлении с практическим опытом Э. де СОТО в сфере реализации эффективной государственной экономической политики, в частности, по сокращению сектора теневой экономики.

«Мы очень заинтересованы в вашем опыте. Я бы хотел, чтобы мы положили начало диалогу», - сказал глава государства.

В свою очередь, Э. де СОТО подтвердил готовность возглавляемого им Института предоставлять украинской стороне консультации на пути осуществления экономических реформ и либерализации экономики.

Стороны обсудили современную социально-экономическую ситуацию в Украине. Речь шла также о возможностях участия Института свободы и демократии во главе с Э. де СОТО в проведении экономических исследований в нашем государстве.

*** Э. де СОТО - один из самых известных латиноамериканских экономистов, основатель Института свободы и демократии, в прошлом советник Президентов Перу Алана Гарсия ПЕРЕСА и Альберто ФУХИМОРИ, названный журналом Time в числе пяти латиноамериканцев, которые в наибольшей степени изменили континент в течение ХХ века. Э. Де СОТО награждены десятками научных и общественно-политических премий и избран почетным профессором 14 зарубежных университетов.