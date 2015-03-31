В Одессе инсценируют массовые беспорядки с участием водителей частных автомобилей - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Главного управления МВД в Одесской области Алла Марченко. По ее словам, на прошлой неделе поступила информация о проведении в центре города, по ул. Пастера, фейковой акции протеста.

«Три автомобиля задержаны, они были без государственных номеров. Водители пояснили, что им были обещаны и выплачены деньги - по 300 грн. Номера они сняли, чтобы не светить автомобили. Их задачей было создать автомобильную массовку», - рассказала Марченко.

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Она добавила, что автомобилисты должны были давить на клаксоны, когда на проезжую часть выйдут «недовольные горожане». Кроме того, должен был подъехать четвертый автомобиль, который надо было перебросить, имитируя народный гнев.

По данным Марченко, в постановочных беспорядках должны были принять участие студенты одесских вузов, которым обещали по 150 грн. Она отказалась уточнить, из каких именно вузов организаторы привлекли студентов.

Как заверила Марченко, руководству учебных заведений сообщили о задержании их учеников, а часть организаторов инсценировок - также из студенческой среды.

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По данным пресс-секретаря, в последнее время было два таких инсценировки, задержаны несколько участников только одного. «В двух митингах» принимали участие разные люди», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 25 марта сотрудниками одесской милиции и СБУ области была предупреждена провокация на улице Пастера. В частности, были задержаны 6 человек, причастных к организации инсценировки массовых беспорядков для дестабилизации ситуации в городе.

21 марта некоторые сайты распространили видеозапись, на которой группа молодых людей на улице Ильфа и Петрова якобы протестует против «политических репрессий», перекрыв дорогу. В милиции заявили, что это был фейковый митинг, который длился не больше 10 минут.