"Не делайте мне нервы": Насалик ответил на подозрение от НАБУ

Глава Минэнерго считает, что объявлением подозрения его пытаются отвлечь от избирательного процесса.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик усматривает политический контекст в объявлении ему Национальным антикоррупционным бюро подозрения во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом глава Минэнерго написал на своей странице в Facebook.

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"В последнее время кто-то очень хочет проверить меня на стрессоустойчивость и тратит на это немало времени и средств. Чернушные сайты этому, конечно, радуются, но обращаюсь к тем, кто им платит: не дождетесь!", - отметил Насалик.

Министр считает, что "главная цель грязи, которая почти каждый день льется из "сливных бачков" в интернете" - отвлечь его от избирательного процесса.

"Но, как говорят в Одессе, "не делайте мне нервы", вы все равно ничего не добьетесь", - подчеркнул глава Минэнерго.

Что касается самого подозрения, то, по словам Насалика, оно было подготовлено на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным судом Украины еще 10 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 9 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику по факту внесения недостоверных сведений в декларации. Речь идет о незадекларированном заеме в 1,249 млн долларов, полученном от физического лица.