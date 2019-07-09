НАБУ сообщило о подозрении министру энергетики Насалику за недостоверные сведения в е-декларации

Расследованием установлено, что в 2014 году Насалик взял в заем 1,249 млн долларов США от физического лица, который не отобразил в ежегодных декларациях.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уведомили о подозрении министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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При согласовании прокурора САП детективами НАБУ уведомлен о подозрении министр энергетики и угольной промышленности по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы.

«Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый взял в заем 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» чиновник не отобразил указанную информацию в ежегодных декларациях», - говорится в сообщении.

В САП отметили, что действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тыс. 500 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.