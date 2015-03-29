Могерини отменила свой визит в Украину вслед за Юнкером

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила визит в Украину 30 марта.

Об этом сообщил в комментарии "Европейской правде" пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик.

"Она планировала приехать вместе с президентом Юнкером. Из-за отмены визита Юнкера Могерини также решила отложить визит", - пояснил дипломат.

Новая возможная дата визита пока не обнародуется.

Напомним, 27 марта свой визит в Киев отложил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом Юнкер сообщил Президенту Петру Порошенко в ходе телефонного разговора, сославшись на непредвиденные обстоятельства со здоровьем.

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По словам пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко, визит еврочиновников планировался как совместный, что и обусловило перенос приезда Могерини.

Ранее планировалось, что во время визита 30 марта Юнкер будет сопредседательствовать на заседании Совета реформ.